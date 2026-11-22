Barselonada azərbaycanşünaslıq üzrə ilk magistratura proqramı başlayıb
- 22 noyabr, 2026
- 10:12
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İspaniyada azərbaycanşünaslıq üzrə ilk magistratura proqramı Barselonada yerləşən Abat Oliba CEU Universitetində rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
"Açılış mərasimində universitetin rektoru, Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri, AIDA-nın direktoru və digər nüfuzlu şəxslər çıxış ediblər. Tədbir çərçivəsində Anlaşma Memorandumu da imzalanıb", - paylaşımda deyilir.
Qeyd olunub ki, bu təşəbbüs Azərbaycan-İspaniya akademik əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və müasir inkişafı haqqında biliklərin təşviqi, eləcə də akademik əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından mühüm mərhələdir.
The first postgraduate program in Azerbaijan Studies in Spain was officially launched on 20 November at Abat Oliba CEU University in Barcelona. The opening ceremony featured addresses by the University Rector, Azerbaijan’s Ambassador to Spain, the Director of AIDA and other distinguished speakers, and was marked by the signing of a Memorandum of Understanding. This initiative marks an important milestone in strengthening Azerbaijan-Spain academic ties, promoting knowledge of Azerbaijan’s history, culture and contemporary development, and advancing academic cooperation. #AIDA #AzerbaijanStudies #PublicDiplomacy #AcademicCooperation— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 22, 2026