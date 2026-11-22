Ferstappen "Formula-1"in Las-Veqas Qran-prisini qazanıb
Formula 1
- 22 noyabr, 2026
- 10:04
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"Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen "Formula-1" maşınları sinfində avtoyarışlar üzrə dünya çempionatının 21-ci mərhələsi - Las-Veqas Qran-prisinin qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, ikinci yeri "Maklaren"in britaniyalı pilotu Lando Norris tutub, mükafatçılar üçlüyünü isə onun komanda yoldaşı, avstraliyalı Oskar Piastri tamamlayıb.
Dünya çempionatının növbəti mərhələsi - Qətər Qran-prisi noyabrın 27-dən 29-dək keçiriləcək.
Nəticələrin yoxlanılması Maks Ferstappenin qələbəsini təsdiqləyir. "The Guardian"a əsasən, yarış 50 dövrədən ibarət olub, bir neçə qəza və təhlükəsizlik avtomobilinin trasa çıxması ilə müşayiət olunub.
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