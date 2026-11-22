Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün I və III turdan təxirə salınmış oyunlar keçiriləcək
Komanda
- 22 noyabr, 2026
- 09:45
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında I və III turlardan təxirə salınmış oyunlar keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk turdan təxirə düşmüş qarşılaşmada saat 15:00-da "Naxçıvan" "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək.
III turun matçında isə saat 18:00-da "LANDAU Lions" "Ordu" ilə qarşılaşacaq.
Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında gerçəkləşəcək.
Qeyd edək ki, hərəyə 11 xalı olan "Naxçıvan" və "Neftçi" kollektivləri turnir cədvəlində müvafiq olaraq ikinci və üçüncü pillələri bölüşür. 9 xalı olan "LANDAU Lions" beşinci,"Ordu" isə 8 xalla yeddincidir.
Son xəbərlər
10:21
COP31-də iqlim sazişinin yeni layihəsi təqdim olunubRegion
10:19
Yaponiyada donanmanın nüvə sualtı qayıqları ilə təchizatı ehtimalı qaldırılıbDigər ölkələr
10:12
Barselonada azərbaycanşünaslıq üzrə ilk magistratura proqramı başlayıbXarici siyasət
10:09
Azərbaycan Livanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:04
Ferstappen "Formula-1"in Las-Veqas Qran-prisini qazanıbFormula 1
09:56
Cənubi Koreyanın təhsil naziri imtahanlarda süni intellektdən istifadəylə bağlı qalmaqallar fonunda istefa veribDigər ölkələr
09:45
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün I və III turdan təxirə salınmış oyunlar keçiriləcəkKomanda
09:25
Çilidə mikroavtobusla yük maşını toqquşub, ölən və xəsarət alanlar varDigər ölkələr
09:05
Premyer Liqa: Bu gün "Qarabağ" Gəncədə "Kəpəz"in qonağı olacaqFutbol