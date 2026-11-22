Azərbaycan Livanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 22 noyabr, 2026
- 10:09
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Azərbaycan Livanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
"Livan Milli Günü münasibətilə Livan Respublikasının xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək", - paylaşımda deyilir.
Xatırladaq ki, bu tarix 1943-cü ildə Livanın Fransadan azad olaraq müstəqillik əldə etməsi ilə bağlıdır.
Warm congratulations to the people and the Government of the Lebanese Republic on the occasion of Lebanon's National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇱🇧 @Mofalebanon https://t.co/BSP5EIp8V3— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 22, 2026
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