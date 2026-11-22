Азербайджан поздравил Ливан с Днем независимости.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось в социальной сети X.

"Сердечно поздравляем народ и правительство Ливанской Республики с национальным праздником!

С Днем независимости!" - говорится в публикации.

Напомним, что 22 ноября 1943 года Ливан провозгласил независимость от Франции. Эта дата ежегодно отмечается в стране как День независимости.