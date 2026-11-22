Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"
Формула 1
- 22 ноября, 2026
- 09:52
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Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса - 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Как передает Report, второе место занял британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис, а тройку призеров замкнул его напарник по команде австралиец Оскар Пиастри.
Следующий этап чемпионата мира - Гран-при Катара - пройдет с 27 по 29 ноября.
Проверка результатов подтверждает победу Макса Ферстаппена. Согласно The Guardian, гонка состояла из 50 кругов и сопровождалась несколькими авариями и выездом автомобиля безопасности. Ландо Норрис финишировал вторым, Оскар Пиастри - третьим.
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