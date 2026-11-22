Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии не исключает обсуждения вопроса о принятии на вооружение атомных подводных лодок в рамках пересмотра ключевых документов в области национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo News, об этом заявил генеральный секретарь исследовательского совета ЛДП по вопросам безопасности Кэйтаро Оно в эфире японского общественного телеканала NHK.

По его словам, возможность обсуждения вопроса о приобретении атомных подводных лодок изначально не исключалась из повестки правящей партии.

Вместе с тем Оно признал, что реализация подобной инициативы сопряжена с рядом сложностей, включая вопросы эксплуатации, технологического обеспечения и безопасности.

Он также отметил, что отдельные аспекты использования атомных подводных лодок могут вызвать непонимание у японской общественности, подчеркнув необходимость всестороннего рассмотрения этого вопроса.

Ранее японские СМИ сообщили, что правительство страны рассматривает возможность включения в обновленные документы по национальной безопасности положения об изучении перспектив оснащения Морских сил самообороны атомными подводными лодками.