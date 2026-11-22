Турция и Австралия, выступающие сопредседателями 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье, представили обновленный проект итогового соглашения, который, как ожидается, позволит преодолеть разногласия между участниками переговоров.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press (AP), новый документ учитывает ключевые требования сторон, в том числе касающиеся использования ископаемого топлива и финансовой поддержки развивающихся стран в адаптации к изменению климата.

"Предложенный текст может быть принят всеми участниками. В обновленном проекте учтены основные опасения сторон, в том числе по вопросу ископаемого топлива и финансирования мер адаптации к изменению климата в развивающихся странах", - заявил председатель COP31 Мурат Курум.

Двухнедельная конференция должна была завершиться в пятницу, однако переговоры продлили на выходные из-за разногласий по содержанию итогового документа, определяющего дальнейшие меры по борьбе с изменением климата.

Ожидается, что соглашение будет утверждено в воскресенье.

Как отмечает AP, достижение консенсуса на COP31 имеет важное значение для продолжения международного сотрудничества в области климата. От содержания итогового документа будет зависеть, насколько конкретными и обязательными станут дальнейшие меры государств по сокращению выбросов парниковых газов.