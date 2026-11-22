Большинство рейсов в аэропорту Брюсселя будут отменены в понедельник, поскольку некоторые авиадиспетчеры планируют присоединиться к общенациональной забастовке против мер жесткой экономии федерального правительства Бельгии.

Как передает Report на зарубежные медиа, об этом говорится в заявлении аэропорта Брюсселя.

Отмечается, что 23 ноября ожидаются значительные перебои в работе воздушной гавани после того, как бельгийский оператор Skeyes объявил о плане действий своих авиадиспетчеров.

"Компания не сможет обеспечивать нормальное управление воздушным движением в бельгийских аэропортах и в воздушном пространстве, находящемся под ее ответственностью, с 7:00 до 21:00 по местному времени (00:00-20:00 по Гринвичу) в понедельник", - говорится в сообщении.

По данным местных медиа, из-за того, что решение было объявлено в последний момент, авиакомпаниям, аэропортам и операционным партнерам будет крайне сложно подготовиться и минимизировать последствия для пассажиров.

Отметим, что три крупнейших профсоюза Бельгии призвали провести в понедельник в Брюсселе общенациональную демонстрацию протеста против мер жесткой экономии, принятых властями страны.