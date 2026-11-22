Словакия не намерена участвовать в предоставлении Украине нового кредита Евросоюза в размере €45 млрд.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам главы правительства, Братислава не участвовала и в предыдущей программе кредитования Украины на €90 млрд и не собирается менять свою позицию.

При этом Фицо отметил, что Словакия продолжает оказывать Киеву гуманитарную помощь, однако не видит оснований участвовать в военном займе, который, по его оценке, способствует затягиванию российско-украинского конфликта.

Данный вопрос планируется обсудить в понедельник в Братиславе на встрече премьер-министров стран Вышеградской группы - Польши, Чехии, Словакии и Венгрии - с канцлером Австрии.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил блокировку следующего семилетнего бюджета ЕС, если все страны объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2027 году и в последующий период. В ответ Фицо заявил, что не намерен поддаваться давлению со стороны Берлина.