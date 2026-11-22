Azərbaycanın daha iki boksçusu Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlib
- 22 noyabr, 2026
- 10:59
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Xorvatiyanın Poreç şəhərində boks üzrə U-23 Avropa çempionatının 1/4 final mərhələsinə yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, mərhələnin ikinci günündə Azərbaycan millisinin daha iki üzvü yarımfinala yüksəlib.
Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq) Filip Horvatı (Çexiya) məğlub edib – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27). İkiqat Avropa çempionu yarımfinalda David Zaxari (İsrail) ilə döyüşəcək.
Zidan Hünbətov (55 kq) Nikola Maksimoviçdən (Serbiya) güclü olub. O, rəqibinə 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib. Hünbətov finala gedən yolda Kristofer İppokratla (Fransa) qarşılaşacaq.
Beləliklə, yarımfinala yüksəlməklə özləri üçün azı bürünc medalı təmin edən boksçularımızın sayı 4-ə yüksəlib. Daha öncə Məhəmmədəli Aşırəliyev (60 kq) və Nicat Alırzayev (70 kq) da bu hüquqa yiyələnib.
Qeyd edək ki, yarımfinal döyüşləri bu gün, finallar noyabrın 24-də olacaq.