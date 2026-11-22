Astarada yol qəzası nəticəsində qaz xətti zədələnib, beş kənddə qaz kəsilib
Hadisə
- 22 noyabr, 2026
- 11:07
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Astaranın Ərçivan qəsəbəsində yol qəzası baş verib.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, VAZ-2107 markalı avtomobilin yoldan çıxaraq qaz xəttinə çırpılması nəticəsində xətt zədələnib.
Hadisə ilə əlaqədar səhər saatlarından etibarən Şuvi, Sərək, Vəzməş, Siyətük və Şuvaş kəndlərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılıb.
Əraziyə qaz qəza xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib, təmir-bərpa işləri aparılır.
Son xəbərlər
12:16
WP: Respublikaçılar Trampın bir sıra təyinatlarını bloklamaq niyyətindədirlərDigər ölkələr
12:07
Foto
Xankəndidə "Prezident kuboku" uğrunda qaçış yarışı keçirilibFərdi
11:52
Azərbaycan vətəndaşlarının İordaniyaya vizasız rejimi tətbiq edilibXarici siyasət
11:52
Vaşkeleviçus: Bakının Avropa çempionatına ev sahibliyi edəcəyindən məmnunamKomanda
11:41
Leandro Paredes müsahibə zamanı huşunu itiribFutbol
11:29
Futzal üzrə hakim-inspektor Elçin Səmədli beynəlxalq oyuna təyinat alıbFutbol
11:16
Bir sıra ərazilərdə yağıntılı hava müşahidə olunur, Şahdağa qar yağıb - Faktiki havaEkologiya
11:16
Fitso: Slovakiya Aİ-nin Ukrayna üçün 45 milyard avroluq kreditinə qoşulmayacaqDigər ölkələr
11:07
Astarada yol qəzası nəticəsində qaz xətti zədələnib, beş kənddə qaz kəsilibHadisə