Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился снять ограничения на дальность полета ракет, поставив задачу обеспечить высокую точность поражения целей на расстоянии до 2 тыс. км.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель командующего силами "Басидж" бригадный генерал Касем Курейши.

По его словам, распоряжение верховного лидера уже реализуется в вооруженных силах страны в части оснащения, вооружения, разведывательных возможностей и огневой мощи.

"Американцам не следует думать, что, отойдя на расстояние 1 тыс. или 2 тыс. км, они окажутся в безопасности. Раньше они называли иранские ракеты "фотошопом" и "водонагревателями", но теперь и на таком расстоянии не смогут чувствовать себя в безопасности. При необходимости вооруженные силы выполнят решение верховного лидера", - заявил иранский генерал.