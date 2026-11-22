В Астаре из-за ДТП пять сел остались без газа
Происшествия
- 22 ноября, 2026
- 11:12
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В поселке Арчиван Астаринского района автомобиль врезался в газопровод, в результате чего пять сел временно остались без газоснабжения.
Как сообщает южное бюро Report, автомобиль марки VAZ-2107 съехал с дороги и врезался в газопровод, повредив его.
В связи с происшествием с утренних часов приостановлена подача газа в села Шуви, Сяряк, Вязмяш, Сиятюк и Шуваш.
На место происшествия привлечены сотрудники аварийной газовой службы. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.
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