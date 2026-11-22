В поселке Арчиван Астаринского района автомобиль врезался в газопровод, в результате чего пять сел временно остались без газоснабжения.

Как сообщает южное бюро Report, автомобиль марки VAZ-2107 съехал с дороги и врезался в газопровод, повредив его.

В связи с происшествием с утренних часов приостановлена подача газа в села Шуви, Сяряк, Вязмяш, Сиятюк и Шуваш.

На место происшествия привлечены сотрудники аварийной газовой службы. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.