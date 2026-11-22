С вечера 21 ноября в некоторых районах Азербайджана наблюдается дождливая и ветреная погода, местами осадки носят интенсивный характер, а на Шахдаге периодически идет снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, осадки начались в северных и западных районах страны.

Количество выпавших осадков составило: в Сарыбаше (Гахский район) - 21 мм, Загатале - 12 мм, на реке Кишчай (Шекинский район) - 10 мм, в Шамкире и Товузе - 9 мм, Гедабее - 8 мм, Балакене и Дашкесане - 6 мм, Огузе - 5 мм, Гяндже и Агстафе - 4 мм, Гёйгёле - 2 мм, Газахе, Самухе и Мингячевире - 1 мм.

В некоторых районах также наблюдалось усиление западного ветра. Максимальная скорость порывов достигала 21 м/с в Мингячевире, 20 м/с на Шахдаге, 19 м/с в Геранбое, 18 м/с в Кяльбаджаре и Нафталане, 16 м/с в Гедабее и Ярдымлы.