Bir sıra ərazilərdə yağıntılı hava müşahidə olunur, Şahdağa qar yağıb - Faktiki hava
Ekologiya
- 22 noyabr, 2026
- 11:16
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Ötən gün – noyabrın 21-i axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq ölkə ərazisinin bəzi rayonlarında yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar intensiv xarakterli olub, Şahdağa isə arabir qar yağıb.
Yağıntının miqdarı: Qaxda (Sarıbaş) 21, Zaqatalada 12, Kişçayda (Şəki) 10, Şəmkir, Tovuzda 9, Gədəbəydə 8, Balakən, Daşkəsəndə 6, Oğuzda 5, Gəncə və Ağstafada 4, Göygöldə 2, Qazax, Samux, Mingəçevirdə 1 mm-dir.
Bəzi yerlərdə qərb küləyi əsib. Küləyin maksimal sürəti Mingəçevirdə 21, Şahdağda 20, Goranboyda 19, Kəlbəcər və Naftalanda 18, Gədəbəy və Yardımlıda 16 m/s-dək güclənib.
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