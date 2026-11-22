Futzal üzrə hakim-inspektor Elçin Səmədli beynəlxalq oyuna təyinat alıb
Futbol
- 22 noyabr, 2026
- 11:29
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Futzal üzrə azərbaycanlı hakim-inspektor Elçin Səmədli UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin oyununa təyinat alıb.
"Report" xəbər verir ki, o, noyabrın 23-də, saat 22:00-da start götürəcək "Kauna Jalqiris" (Litva) – "Benfika" (Portuqaliya) qarşılaşmasında hakimlərin işini qiymətləndirəcək.
Kaunas şəhərində keçiriləcək matçı isveçrəli hakimlər idarə edəcək.
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