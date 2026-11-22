Игрок аргентинского "Бока Хуниорс" Леандро Паредес потерял сознание во время интервью после победы команды в финале Южноамериканского кубка против бразильского "Атлетико Минейро".

Как сообщает Report со ссылкой на портал PaseClave, после обморока 32-летнего агрентинца доставили в больницу.

По данным местных медиа, еще во время матча Паредес пожаловался на головокружение и попросил замену на 58-й минуте. Причиной ухудшения самочувствия могло стать падение давления на фоне сильной жары в колумбийской Барранкилье. Позднее Паредес сообщил, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Встреча прошла в ночь на 22 ноября в Колумбии и завершилась победой аргентинского клуба со счетом 2:0. Паредес вышел на поле в стартовом составе.