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    В Бакинском метрополитене завершилась предварительная миссия по проекту декарбонизации

    Инфраструктура
    • 26 октября, 2026
    • 11:23
    В Бакинском метрополитене завершилась предварительная миссия по проекту декарбонизации

    В ЗАО "Бакинский метрополитен" завершилась предварительная миссия в рамках проекта по декарбонизации.

    Об этом Report сообщили в Акционерном обществе.

    Сообщается, что в рамках технической помощи Азиатского банка развития (АБР) завершилась двухнедельная предварительная миссия по проекту "Декарбонизация Бакинского метрополитена: создание умного и устойчивого городского транспорта будущего".

    В рамках миссии проведены встречи с экспертами, организованы осмотры различных объектов метрополитена. Кроме того, с руководством метрополитена обсуждены основные направления и последующие этапы проекта.

    "Проведенные встречи формируют основу для будущей деятельности в направлении развития устойчивого городского транспорта", - заявили в акционерном обществе.

    Бакинский метрополитен Азиатский банк развития (АБР) Декарбонизация
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    "Bakı Metropoliteni"ndə dekarbonizasiya layihəsi üzrə ilkin missiya başa çatıb
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    Baku Metro completes first decarbonization mission
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