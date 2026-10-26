В Бакинском метрополитене завершилась предварительная миссия по проекту декарбонизации

В ЗАО "Бакинский метрополитен" завершилась предварительная миссия в рамках проекта по декарбонизации.

Об этом Report сообщили в Акционерном обществе.

Сообщается, что в рамках технической помощи Азиатского банка развития (АБР) завершилась двухнедельная предварительная миссия по проекту "Декарбонизация Бакинского метрополитена: создание умного и устойчивого городского транспорта будущего".

В рамках миссии проведены встречи с экспертами, организованы осмотры различных объектов метрополитена. Кроме того, с руководством метрополитена обсуждены основные направления и последующие этапы проекта.

"Проведенные встречи формируют основу для будущей деятельности в направлении развития устойчивого городского транспорта", - заявили в акционерном обществе.