"Bakı Metropoliteni"ndə dekarbonizasiya layihəsi üzrə ilkin missiya başa çatıb
İnfrastruktur
- 26 oktyabr, 2026
- 11:04
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Bakı Metropoliteni" QSC-də dekarbonizasiya layihəsi üzrə ilkin missiya başa çatıb.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Asiya İnkişaf Bankının (ADB) texniki yardımı çərçivəsində "Gələcəyin Ağıllı və Dayanıqlı Şəhər Nəqliyyatı üçün Bakı Metropoliteninin Dekarbonizasiyası" layihəsi üzrə iki həftəlik ilkin missiya yekunlaşıb.
Missiya çərçivəsində ekspertlərlə görüşlər keçirilib, metropolitenin müxtəlif obyektlərinə baxışlar təşkil olunub, həmçinin layihənin əsas istiqamətləri və növbəti mərhələləri rəhbərliklə müzakirə edilib.
Keçirilən görüşlər dayanıqlı şəhər nəqliyyatının inkişafı istiqamətində gələcək fəaliyyətlər üçün əsas formalaşdırır.
В Бакинском метрополитене завершилась предварительная миссия по проекту декарбонизации
Foto
Son xəbərlər
12:38
Azərbaycan stolüstü tennisçisi Tunar Bağırov daha bir beynəlxalq yarışın mükafatçısı olubFərdi
12:37
Azərbaycanda icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər 9 ayda 19 %-dən çox artıbMaliyyə
12:34
Mehriban Əliyeva Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədrini təbrik edibMədəniyyət siyasəti
12:32
Nazir müavini: Azərbaycanda fərqli dinlər və etnik qruplar daim sülh içərisində yaşayıblarMədəniyyət siyasəti
12:28
Yotova və Qyurov Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirak edəcəklərDigər ölkələr
12:25
Nihal Saad: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində mühüm rol oynayırDigər
12:24
Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 %-ə yaxın böyüyübMaliyyə
12:23
Xalid Fəthəlrəhman: VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu problemlərin həlli üçün platforma olacaqMədəniyyət siyasəti
12:20
Bakıda sabah 21 dərəcə isti olacaqEkologiya