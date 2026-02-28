Аналитическому журналу Region Plus исполняется 20 лет - ВИДЕО

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    28 февраля, 2026
    Аналитическому журналу Region Plus исполняется 20 лет

    Азербайджанскому аналитическому журналу Region Plus исполняется 20 лет.

    Как сообщает Report, за это время вышло 539 выпусков на азербайджанском, русском и английском языках.

    Сотрудники журнала, отличающегося своим аналитическим взглядом на события, отмечают: "Мы должны закрепить в информационном пространстве великую Победу, одержанную в Карабахе".

    "Наши аналитические статьи читаются и получают отклик. Нам удалось создать дружный и профессиональный коллектив, и мы будем стремиться всегда оставаться впереди", - заявил главный редактор Эмин Алекберов.

    Сегодня журналисты Region Plus пишут о мирной повестке, инициируемой Азербайджаном, о проекте "Великое возвращение", о роли страны в формировании нового мирового порядка и участии в глобальных проектах. По словам заведующей экономическим отделом Нурланы Гулиевой, журнал располагает экспертными авторами: "Отрадно, что как печатное СМИ мы сохранили своё место в азербайджанской прессе".

    Region Plus также активно участвует в международной популяризации Азербайджана. Издание является единственным в регионе, удостоенным символической награды - флага США, а также сертификата, подписанного главным архитектором Капитолия США.

    Заместитель главного редактора Эльчин Гусейнов отметил, что за 20 лет они стремились предоставлять читателям журнал высокого уровня. "По случаю юбилея поздравляю наших читателей и коллектив, желаю вдохновения, смелых идей и новых профессиональных успехов", - сказал он.

