Аналитическому журналу Region Plus исполняется 20 лет - ВИДЕО

Азербайджанскому аналитическому журналу Region Plus исполняется 20 лет.

Как сообщает Report, за это время вышло 539 выпусков на азербайджанском, русском и английском языках.

Сотрудники журнала, отличающегося своим аналитическим взглядом на события, отмечают: "Мы должны закрепить в информационном пространстве великую Победу, одержанную в Карабахе".

"Наши аналитические статьи читаются и получают отклик. Нам удалось создать дружный и профессиональный коллектив, и мы будем стремиться всегда оставаться впереди", - заявил главный редактор Эмин Алекберов.

Сегодня журналисты Region Plus пишут о мирной повестке, инициируемой Азербайджаном, о проекте "Великое возвращение", о роли страны в формировании нового мирового порядка и участии в глобальных проектах. По словам заведующей экономическим отделом Нурланы Гулиевой, журнал располагает экспертными авторами: "Отрадно, что как печатное СМИ мы сохранили своё место в азербайджанской прессе".

Region Plus также активно участвует в международной популяризации Азербайджана. Издание является единственным в регионе, удостоенным символической награды - флага США, а также сертификата, подписанного главным архитектором Капитолия США.

Заместитель главного редактора Эльчин Гусейнов отметил, что за 20 лет они стремились предоставлять читателям журнал высокого уровня. "По случаю юбилея поздравляю наших читателей и коллектив, желаю вдохновения, смелых идей и новых профессиональных успехов", - сказал он.