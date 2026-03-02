Начальник Генштаба Израиля подтвердил продолжение операции против Ирана
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 03:27
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-лейтенант Эяль Замир подтвердил планы по продолжению операции против Ирана, начавшейся 28 февраля.
Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля провел совещание для оценки обстановки и утвердил планы по продолжению операции", - говорится в сообщении.
"С момента начала операции прошло менее 48 часов, и впереди еще много боевых дней", - отметил Замир.
