Начальник Генштаба Израиля подтвердил продолжение операции против Ирана

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-лейтенант Эяль Замир подтвердил планы по продолжению операции против Ирана, начавшейся 28 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля провел совещание для оценки обстановки и утвердил планы по продолжению операции", - говорится в сообщении.

"С момента начала операции прошло менее 48 часов, и впереди еще много боевых дней", - отметил Замир.