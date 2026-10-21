Ушаков: Новый раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти в Абу-Даби
Другие страны
- 21 октября, 2026
- 18:45
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Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может состояться в Абу-Даби в середине ноября.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы ориентируемся на Абу-Даби. Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября", - сказал он.
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