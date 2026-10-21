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    Ушаков: Новый раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти в Абу-Даби

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 18:45
    Ушаков: Новый раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти в Абу-Даби

    Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может состояться в Абу-Даби в середине ноября.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    "Мы ориентируемся на Абу-Даби. Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября", - сказал он.

    Юрий Ушаков Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США) Абу-Даби (ОАЭ)
    Uşakov: Rusiya, ABŞ və Ukrayna danışıqlarının yeni raundu Əbu-Dabidə keçirilə bilər
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