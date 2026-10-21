İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Uşakov: Rusiya, ABŞ və Ukrayna danışıqlarının yeni raundu Əbu-Dabidə keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 18:52
    Uşakov: Rusiya, ABŞ və Ukrayna danışıqlarının yeni raundu Əbu-Dabidə keçirilə bilər

    Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqların yeni raundu noyabrın ortalarında Əbu-Dabidə baş tuta bilər.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

    "Biz Əbu-Dabini nəzərdə tuturuq. Razılaşma belə idi ki, hardasa, yəqin ki, noyabrın ortalarında danışıqlar olsun", - o deyib.

    Yuri Uşakov Əbu-Dabi Rusiya Federasiyası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Ukrayna
    Ушаков: Новый раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти в Абу-Даби
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:07
    Azərbaycan mebel idxalına çəkdiyi xərci 22 %-dən çox azaldıb
    Biznes
    19:48
    Şlapaçenko: BMT-nin dəyərli tərəfdaşı olan Azərbaycan həmişə çoxtərəfliliyi dəstəkləyir
    Xarici siyasət
    19:45
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib
    Xarici siyasət
    19:39
    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan BMT-nin fəal və məsuliyyətli üzvü kimi öz rolundan qürur duyur
    Xarici siyasət
    19:38
    Pezeşkian: Tramp İranın neft-qazını istəyir
    Region
    19:36
    Türkiyə ərazisi ilə 9 ayda 144 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunub
    Energetika
    19:34
    Bakıda 25 il əvvəl qadını öldürən şəxs saxlanılıb
    Hadisə
    19:22
    "SOCAR Türkiyə" beynəlxalq banklardan 1,6 milyard dollar həcmində yenidən maliyyələşmə cəlb edib
    Energetika
    19:17
    Foto
    Leyla Əliyeva uşaqlarda onkoloji xəstəliklərlə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti