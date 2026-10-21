Uşakov: Rusiya, ABŞ və Ukrayna danışıqlarının yeni raundu Əbu-Dabidə keçirilə bilər
Digər ölkələr
- 21 oktyabr, 2026
- 18:52
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Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqların yeni raundu noyabrın ortalarında Əbu-Dabidə baş tuta bilər.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.
"Biz Əbu-Dabini nəzərdə tuturuq. Razılaşma belə idi ki, hardasa, yəqin ki, noyabrın ortalarında danışıqlar olsun", - o deyib.
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