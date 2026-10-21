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    МИД Ирана: США несут ответственность за хаос в регионе

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 18:45
    МИД Ирана: США несут ответственность за хаос в регионе

    США сами являются причиной нестабильности и хаоса на Ближнем Востоке, однако при этом призывают другие страны осудить Иран.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, менее чем за девять месяцев США дважды атаковали Иран во время переговоров, ликвидировали иранских руководителей. Он также обвинил Вашингтон в усилении давления на иранцев посредством различных экономических санкций.

    "Мир сегодня расплачивается за нарушение закона и военную агрессию США и Израиля - от хаоса в регионе до нестабильности в мировой экономике и энергетике", - подчеркнул Багаи.

    Он добавил, что нельзя провоцировать конфликт, дестабилизировать регион, а затем выступать в роли обвинителя и требовать осуждения, пытаясь переложить ответственность на пострадавшую сторону.

    Эскалация на Ближнем Востоке Эсмаил Багаи МИД Ирана Соединенные Штаты Америки (США)
    Bəqai: Regionda mövcud qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dir
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