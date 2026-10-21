Bəqai: Regionda mövcud qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dir
Region
- 21 oktyabr, 2026
- 18:36
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Yaxın Şərqdəki qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dir.
"Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai bildirib.
"Onlar 9 aydan az bir müddətdə, danışıqlar zamanı İrana iki dəfə hücum ediblər, liderlərimizi qətlə yetiriblər və müxtəlif iqtisadi sanksiyalarla iranlılara təzyiqləri gücləndiriblər", - o deyib.
Bəqainin sözlərinə görə, dünya ABŞ və İsrailin hərbi təcavüzünün bədəlini ödəyir: "Regiondakı xaosdan tutmuş, dünyanın dörd bir yanındakı iqtisadiyyat və enerji qeyri-sabitliyinə qədər. Bölgəni xaosa sürükləyib, sonra da şikayətçi mövqeyində başqalarından qurbanı qınamağı tələb edə bilməzsiniz".
Son xəbərlər
20:11
Tomas Şteli: Ciddi sınaqlarla üzləşdiyimiz dövrdə BMT-nin fəaliyyəti əhəmiyyətini qoruyurXarici siyasət
20:07
Azərbaycan mebel idxalına çəkdiyi xərci 22 %-dən çox azaldıbBiznes
19:48
Şlapaçenko: BMT-nin dəyərli tərəfdaşı olan Azərbaycan həmişə çoxtərəfliliyi dəstəkləyirXarici siyasət
19:45
Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edibXarici siyasət
19:39
Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan BMT-nin fəal və məsuliyyətli üzvü kimi öz rolundan qürur duyurXarici siyasət
19:38
Pezeşkian: Tramp İranın neft-qazını istəyirRegion
19:36
Türkiyə ərazisi ilə 9 ayda 144 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunubEnergetika
19:34
Bakıda 25 il əvvəl qadını öldürən şəxs saxlanılıbHadisə
19:22
"SOCAR Türkiyə" beynəlxalq banklardan 1,6 milyard dollar həcmində yenidən maliyyələşmə cəlb edibEnergetika