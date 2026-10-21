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    Bəqai: Regionda mövcud qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dir

    Region
    • 21 oktyabr, 2026
    • 18:36
    Bəqai: Regionda mövcud qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dir

    Yaxın Şərqdəki qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dir.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai bildirib.

    "Onlar 9 aydan az bir müddətdə, danışıqlar zamanı İrana iki dəfə hücum ediblər, liderlərimizi qətlə yetiriblər və müxtəlif iqtisadi sanksiyalarla iranlılara təzyiqləri gücləndiriblər", - o deyib.

    Bəqainin sözlərinə görə, dünya ABŞ və İsrailin hərbi təcavüzünün bədəlini ödəyir: "Regiondakı xaosdan tutmuş, dünyanın dörd bir yanındakı iqtisadiyyat və enerji qeyri-sabitliyinə qədər. Bölgəni xaosa sürükləyib, sonra da şikayətçi mövqeyində başqalarından qurbanı qınamağı tələb edə bilməzsiniz".

    İsmayıl Bəqai ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    МИД Ирана: США несут ответственность за хаос в регионе
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