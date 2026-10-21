Китай готовит встречу лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС

Китай уже занимается подготовкой возможной встречи России, США и КНР, которая при благоприятных обстоятельствах может состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналистам.

"Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, займутся, или, вернее, уже занимаются ее подготовкой. И при благоприятном стечении обстоятельств они, наши китайские друзья, конечно, впишут эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне", - сказал Ушаков.

По его словам, возможность проведения трехстороннего саммита обсуждалась в ходе встречи президента РФ Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. При этом, как отметил помощник российского президента, ни одна из трех столиц не отвергает эту идею.

Говоря о возможной повестке трехсторонних переговоров, Ушаков добавил, что российская сторона высказала некоторые практические соображения.