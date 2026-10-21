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    Китай готовит встречу лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 18:07
    Китай готовит встречу лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС

    Китай уже занимается подготовкой возможной встречи России, США и КНР, которая при благоприятных обстоятельствах может состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналистам.

    "Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, займутся, или, вернее, уже занимаются ее подготовкой. И при благоприятном стечении обстоятельств они, наши китайские друзья, конечно, впишут эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне", - сказал Ушаков.

    По его словам, возможность проведения трехстороннего саммита обсуждалась в ходе встречи президента РФ Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. При этом, как отметил помощник российского президента, ни одна из трех столиц не отвергает эту идею.

    Говоря о возможной повестке трехсторонних переговоров, Ушаков добавил, что российская сторона высказала некоторые практические соображения.

    Юрий Ушаков Владимир Путин Си Цзиньпин Дональд Трамп
    APEC sammitində Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünə hazırlıq gedir
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