İsrailin Baş Qərargah rəisi İrana qarşı əməliyyatın davam etdirilməsini təsdiqləyib
- 02 mart, 2026
- 03:01
İsrail Ordusunun baş qərargah rəisi, general-leytenant Eyal Zamir 28 fevralda başlayan İrana qarşı əməliyyatın davam etdirilməsi planlarını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi vəziyyəti qiymətləndirmək üçün iclas keçirib və əməliyyatın davam etdirilməsi planlarını təsdiqləyib", - deyə açıqlamada bildirilib.
"Əməliyyatın başlamasından 48 saatdan az vaxt keçib və hələ qarşıda bir çox döyüş günləri var", - Zamir bildirib.
