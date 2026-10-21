Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 21 oktyabr, 2026
- 11:50
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Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrın 23-də Qax rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin inzibati binasında saat 10:00-dan Qax, Zaqatala və Balakən rayonları sakinlərinin qəbulu keçiriləcəkdir. Qəbula gələn vətəndaşların qeydiyyatı 22 oktyabr 2026-cı il tarixində Qax rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin inzibati binasında saat 09:00-da başlayacaq.
Qəbulda yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid müraciətlərə baxılacaq.
Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim etməlidirlər.
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