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    Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 11:50
    Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edəcək
    Kəmaləddin Heydərov

    Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 23-də Qax rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin inzibati binasında saat 10:00-dan Qax, Zaqatala və Balakən rayonları sakinlərinin qəbulu keçiriləcəkdir. Qəbula gələn vətəndaşların qeydiyyatı 22 oktyabr 2026-cı il tarixində Qax rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin inzibati binasında saat 09:00-da başlayacaq.

    Qəbulda yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid müraciətlərə baxılacaq.

    Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim etməlidirlər.

    Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Qax
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    44 filmi

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