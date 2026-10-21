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    Avropa Enerji İttifaqının yaradılmasına dair planlar açıqlanıb

    Energetika
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:07
    Avropa Enerji İttifaqının yaradılmasına dair planlar açıqlanıb

    Avropa Komissiyası Avropa Enerji İttifaqının yaradılması üzrə plan hazırlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen bu gün Avropa Parlamentində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, tamhüquqlu enerji ittifaqının olmaması energetika sahəsindəki mövcud imkanlardan tam şəkildə istifadə etməyə imkan vermir: "Biz qazın qiymətlərini özümüz müəyyən edirik, lakin Avropa Enerji İttifaqının olmaması səbəbindən bir sıra imkanları əldən veririk".

    Fon der Lyayen enerji məsələlərindən danışarkən Avropa İttifaqının (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiyaları mövzusuna toxunub.

    O vurğulayıb ki, Rusiya Ukrayna ilə müharibəni dayandırmayana qədər sanksiyalar qüvvədə qalacaq:

    "Bundan əlavə, biz keçmişin dərslərini xatırlamalıyıq. Avropaya qaz tədarükünü məhz Rusiya dayandırıb. Rusiya enerji resurslarının etibarlı təchizatçısı deyil".

    Avropa Komissiyasının rəhbəri əlavə edib ki, Avropa zərurət olduqda ticarətin müdafiəsi alətlərindən, o cümlədən idxalın kəskin artımına operativ reaksiya verməyə imkan verən tədbirlərdən istifadə etməlidir: "Ötən həftə Avropa ölkələrinin liderləri bu cür yanaşmanı dəstəkləyən aydın müsbət siqnal veriblər".

    Ursula fon der Lyayen Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiyalar
    Фон дер Ляйен объявила о планах создания Европейского энергосоюза
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