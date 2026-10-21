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    Фон дер Ляйен объявила о планах создания Европейского энергосоюза

    Энергетика
    • 21 октября, 2026
    • 11:50
    Фон дер Ляйен объявила о планах создания Европейского энергосоюза

    Еврокомиссия разработает план создания Европейского энергетического союза для более эффективного использования потенциала в энергетической сфере.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая сегодня в Европейском парламенте.

    "Мы сами устанавливаем цены на газ, но при этом упускаем возможности из-за отсутствия полноценного Европейского энергетического союза - от энергосетей и соединительных магистралей до объединения рыночной силы и совместных закупок", - отметила она.

    Фон дер Ляйен, говоря об энергетике, затронула тему санкций ЕС против России. Она подчеркнула, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну с Украиной.

    "Кроме того, мы должны помнить уроки прошлого. Именно Россия прекратила поставки газа в Европу. Россия не является надежным поставщиком энергоресурсов", - добавила она.

    Глава ЕК добавила, что Европа при необходимости должна использовать инструменты торговой защиты, в том числе меры, позволяющие оперативно реагировать на резкий рост импорта.

    "На прошлой неделе лидеры европейских стран дали четкий положительный сигнал в поддержку такого подхода", - подчеркнула она.

    Российско-украинский конфликт Урсула фон дер Ляйен Санкции против РФ Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия
    Avropa Enerji İttifaqının yaradılmasına dair planlar açıqlanıb
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