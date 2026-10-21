Azərbaycan məktəblərində "TikTok"a giriş məhdudlaşdırılıb
Elm və təhsil
- 21 oktyabr, 2026
- 12:02
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Azərbaycanda məktəblərdə "Tiktok"a çıxış məhdudlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov "Rəqəmsal dövrdə ailə: transformasiyanın yeni sərhədləri" mövzusunda keçirilən Ailə Forumunda deyib.
Onun sözlərinə görə, həmçinin məktəblərdə 200-dən çox zərərli kontentləri özündə əks etdirən görüntülərə də məhdudiyyət tətbiq olunub:
"Həmin görüntülər cinayət, narkotik, şiddət və s. məzmunlar daşıyırdı. Təbii ki, bu məhdudlaşma təkcə məktəblə bitməməlidir. Ailədə də uşaqların bu kimi məzmunlardan və platformalardan uzaq durmasına nəzarət edilməlidir".
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