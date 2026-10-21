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    Azərbaycan məktəblərində "TikTok"a giriş məhdudlaşdırılıb

    Elm və təhsil
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:02
    Azərbaycan məktəblərində TikToka giriş məhdudlaşdırılıb

    Azərbaycanda məktəblərdə "Tiktok"a çıxış məhdudlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov "Rəqəmsal dövrdə ailə: transformasiyanın yeni sərhədləri" mövzusunda keçirilən Ailə Forumunda deyib.

    Onun sözlərinə görə, həmçinin məktəblərdə 200-dən çox zərərli kontentləri özündə əks etdirən görüntülərə də məhdudiyyət tətbiq olunub:

    "Həmin görüntülər cinayət, narkotik, şiddət və s. məzmunlar daşıyırdı. Təbii ki, bu məhdudlaşma təkcə məktəblə bitməməlidir. Ailədə də uşaqların bu kimi məzmunlardan və platformalardan uzaq durmasına nəzarət edilməlidir".

    Firudin Qurbanov Ümumi təhsil müəssisələri TikTok platforması Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi
    В школах Азербайджана доступ в TikTok ограничен
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    44 filmi

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