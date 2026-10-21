В школах Азербайджана доступ в TikTok ограничен.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на Семейном форуме на тему "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

По его словам, в школах также ограничили доступ более чем к 200 изображениям, содержащим вредоносный контент.

"Эти изображения содержали контент криминального, наркотического, насильственного и другого характера. Естественно, эти меры не должны ограничиваться только школой. В семье также необходимо контролировать, чтобы дети не имели доступа к подобному контенту и таким платформам".