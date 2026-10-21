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    В школах Азербайджана доступ в TikTok ограничен

    Наука и образование
    • 21 октября, 2026
    • 12:09
    В школах Азербайджана доступ в TikTok ограничен

    В школах Азербайджана доступ в TikTok ограничен.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на Семейном форуме на тему "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

    По его словам, в школах также ограничили доступ более чем к 200 изображениям, содержащим вредоносный контент.

    "Эти изображения содержали контент криминального, наркотического, насильственного и другого характера. Естественно, эти меры не должны ограничиваться только школой. В семье также необходимо контролировать, чтобы дети не имели доступа к подобному контенту и таким платформам".

    Фирудин Гурбанов Tiktok Министерство науки и образования Азербайджана
    Azərbaycan məktəblərində "TikTok"a giriş məhdudlaşdırılıb
    MiniBoss
    44 filmi

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