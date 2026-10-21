В школах Азербайджана доступ в TikTok ограничен
Наука и образование
- 21 октября, 2026
- 12:09
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В школах Азербайджана доступ в TikTok ограничен.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на Семейном форуме на тему "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".
По его словам, в школах также ограничили доступ более чем к 200 изображениям, содержащим вредоносный контент.
"Эти изображения содержали контент криминального, наркотического, насильственного и другого характера. Естественно, эти меры не должны ограничиваться только школой. В семье также необходимо контролировать, чтобы дети не имели доступа к подобному контенту и таким платформам".
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