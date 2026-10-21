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    Сборная Азербайджана U-16 проведет открытую тренировку перед ЧМ в Баку

    Футбол
    • 21 октября, 2026
    • 18:35
    Сборная Азербайджана U-16 проведет открытую тренировку перед ЧМ в Баку

    Сборная Азербайджана по футболу U-16, которая примет участие в чемпионате мира и фестивале FIFA U-15, 22 октября проведет открытую тренировку в Баку.

    Как передает Report со ссылкой на АФФА, тренировка пройдет в Говсанском соревновательном комплексе и начнется в 16:30. Первые 15 минут будут открыты для представителей медиа.

    Перед тренировкой запланирован брифинг с участием главного тренера команды.

    Отметим, что сборная Азербайджана первый матч на турнире проведет 24 октября в 19:30 против команды Тимор-Лесте в Crystal Hall. 25 октября в 12:45 команда встретится с Андоррой, а в 19:30 - со сборной Австралии. Эти два матча пройдут на поле 10A Говсанского соревновательного комплекса.

    26 октября в 11:30 сборная сыграет с Израилем, а в 18:15 - с Гаити на том же поле. В турнире, в котором примут участие 189 стран и планируется провести около 1000 матчей, соберутся молодые футболисты со всего мира.

    Напомним, что Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 завершится 30 октября.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Сборная Азербайджана по футболу Международная Федерация Футбола (ФИФА) Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА)
    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin açıq məşqi təşkil olunacaq
    Azerbaijan U-16 team to hold open training ahead of FIFA U-15 event
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