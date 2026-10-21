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    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin açıq məşqi təşkil olunacaq

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2026
    • 18:08
    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin açıq məşqi təşkil olunacaq

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan U-16 milli komandasının Hövsan Yarış Kompleksində açıq məşqi təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

    Oktyabrın 22-də, saat 16:30-da başlayacaq məşqin ilk 15 dəqiqəsi media nümayəndələri üçün açıq olacaq. Məşqdən əvvəl baş məşqçinin iştirakı ilə brifinq keçiriləcək.

    Azərbaycan millisi turnir çərçivəsində ilk oyununu oktyabrın 24-də, saat 19:30-da "Crystal Hall"da Timor-Leste yığmasına qarşı keçirəcək. Komanda oktyabrın 25-də, saat 12:45-də Andorra, saat 19:30-da isə Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq. Bu iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq.

    Milli komanda oktyabrın 26-da, saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, 189 ölkənin iştirakı və 1000-ə yaxın oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulan turnir dünyanın müxtəlif nöqtələrindən gənc futbolçuları bir araya gətirəcək. FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına oktyabrın 30-da yekun vurulacaq.

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) Açıq məşq
    Сборная Азербайджана U-16 проведет открытую тренировку перед ЧМ в Баку
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