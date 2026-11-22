Meksikada kartel liderinin həbsi zamanı dörd hərbçi həlak olub
Digər ölkələr
- 22 noyabr, 2026
- 01:22
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Meksika ordusunun dörd hərbi qulluqçusu Sinaloa ştatında "Beltran Leyva" cinayətkar qruplaşmasının başçısı "Çapo İsidro" ləqəbli Fausto İsidronun tutulması əməliyyatı zamanı həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb.
"Bu cinayətkar qruplaşmanın üzvlərinin öz başçılarının ələ keçirilməsinə mane olmaq üçün göstərdiyi şiddətli müqavimət nəticəsində Quasave bələdiyyəsində təhlükəsizliyin gücləndirilməsi üçün göndərilmiş Meksika ordusunun müntəzəm piyada hissələrinin dörd hərbi qulluqçusu həlak olub", – məlumatda bildirilib.
Nazirlik əməliyyat zamanı yeddi hücumçunun öldürüldüyünü və səkkiz şübhəlinin saxlanıldığını dəqiqləşdirib.
Son xəbərlər
01:22
Meksikada kartel liderinin həbsi zamanı dörd hərbçi həlak olubDigər ölkələr
01:02
Foto
Gürcüstanda matəm günü ilə əlaqədar dövlət bayraqları yarıya endirilibRegion
00:45
Fransada keçirilən etirazlarda 144 nəfər saxlanılıb - YenilənibDigər ölkələr
00:21
SEPAH ABŞ-nin Bəhreyndəki iki hərbi bazasının hədəf alındığını açıqlayıb - YenilənibDigər ölkələr
23:44
Hindistanda spirtli içkidən zəhərlənən 15 nəfər ölübDigər ölkələr
23:35
İranın Qərbi Azərbaycan vilayətində zəlzələ baş veribRegion
23:25
"ABC News": Hörmüzdə gəmilərə hücumların sayı maksimuma çatıbDigər ölkələr
23:15
Türkiyədə iki avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar varRegion
22:57
London və Kiyev Britaniyada Ukrayna dronlarının istehsalının artırılması barədə razılığa gəlibDigər ölkələr