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    На Военно-медицинском факультете проводится курс "Медицинский английский язык"

    Армия
    • 21 октября, 2026
    • 18:31
    На Военно-медицинском факультете проводится курс Медицинский английский язык

    На Военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета в рамках Программы НАТО "Расширение военного образования" (DEEP) проводится второй модуль курса "Медицинский английский язык".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В ходе курса, проходящего с участием делегации DEEP из Болгарии, слушателям была предоставлена подробная информация об использовании медицинского английского языка на поле боя, правильной организации задач и, в частности, их выполнении без вербального (устного) общения, а также о спасении жизни в условиях тактического боя.

    Курс, организованный в целях повышения профессиональных знаний и навыков участников посредством изучения и применения международного опыта, продлится до 24 октября.

    На Военно-медицинском факультете проводится курс Медицинский английский язык
    На Военно-медицинском факультете проводится курс Медицинский английский язык

    Медицинская помощь Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Североатлантический альянс (НАТО)
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