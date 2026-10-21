На Военно-медицинском факультете проводится курс "Медицинский английский язык"

На Военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета в рамках Программы НАТО "Расширение военного образования" (DEEP) проводится второй модуль курса "Медицинский английский язык".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе курса, проходящего с участием делегации DEEP из Болгарии, слушателям была предоставлена подробная информация об использовании медицинского английского языка на поле боя, правильной организации задач и, в частности, их выполнении без вербального (устного) общения, а также о спасении жизни в условиях тактического боя.

Курс, организованный в целях повышения профессиональных знаний и навыков участников посредством изучения и применения международного опыта, продлится до 24 октября.