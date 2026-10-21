В Санкт-Петербурге ребенок получил травму кисти из-за разрыва петарды

Школьник получил травму кисти из-за разрыва петарды, которую он нашел на улице Санкт-Петербурга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).

"19 октября во дворе дома в Калининском районе Петербурга 12-летний школьник вместе со сверстниками нашел пиротехническое изделие. Мальчик взял петарду в руки, и она разорвалась. Врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги мизинца со смещением и рваные раны правой кисти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что врачи выполнили мальчику первичную хирургическую обработку ран и металлоостеосинтез. Артерии и вены не пострадали, поэтому обошлось без сложных микрохирургических манипуляций. Школьник получает антибактериальную терапию для профилактики инфекции и местное лечение.

"Обычно такие взрывы сопровождаются ампутациями и серьезными травмами. К счастью, в данном случае пострадали мягкие ткани и дистальная фаланга мизинца. Мы провели все необходимые вмешательства. Рука ребенка будет функционировать нормально. Прогноз благоприятный", - отметил детский хирург микрохирургического отделения клиники СПбГПМУ Евгений Рыбка.