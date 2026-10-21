Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Назенин Алиева: Мы хотим знать правду о судьбах пропавших без вести

    Диаспора
    • 21 октября, 2026
    • 18:27
    Назенин Алиева: Мы хотим знать правду о судьбах пропавших без вести

    Представители Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" (Qarabağ İtkin Ailələri) приехали в Брюссель, чтобы донести голос родных и близких пропавших без вести до Европы.

    Об этом европейскому бюро Report заявила Назенин Алиева.

    По ее словам, ее дядя и супруг Абульфат Алиев сражались в 1993 году в Шушинском направлении и оба пропали без вести.

    "Позже тело дяди нашли и похоронили. А мой супруг с тех пор числится пропавшим без вести. Мы до сих пор ничего не знаем о его судьбе", - рассказала она.

    Алиева отметила, что, несмотря на то что прошло более 30 лет, родные и близкие пропавших без вести не теряют надежды узнать правду о судьбе своих близких.

    Пропавшие без вести Акции протеста Карабах Брюссель
    Nazənin Əliyeva: Şuşada döyüşən həyat yoldaşım 1993-cü ildə itkin düşüb
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