Назенин Алиева: Мы хотим знать правду о судьбах пропавших без вести
Диаспора
- 21 октября, 2026
- 18:27
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Представители Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" (Qarabağ İtkin Ailələri) приехали в Брюссель, чтобы донести голос родных и близких пропавших без вести до Европы.
Об этом европейскому бюро Report заявила Назенин Алиева.
По ее словам, ее дядя и супруг Абульфат Алиев сражались в 1993 году в Шушинском направлении и оба пропали без вести.
"Позже тело дяди нашли и похоронили. А мой супруг с тех пор числится пропавшим без вести. Мы до сих пор ничего не знаем о его судьбе", - рассказала она.
Алиева отметила, что, несмотря на то что прошло более 30 лет, родные и близкие пропавших без вести не теряют надежды узнать правду о судьбе своих близких.
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