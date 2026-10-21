Назенин Алиева: Мы хотим знать правду о судьбах пропавших без вести

Представители Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" (Qarabağ İtkin Ailələri) приехали в Брюссель, чтобы донести голос родных и близких пропавших без вести до Европы.

Об этом европейскому бюро Report заявила Назенин Алиева.

По ее словам, ее дядя и супруг Абульфат Алиев сражались в 1993 году в Шушинском направлении и оба пропали без вести.

"Позже тело дяди нашли и похоронили. А мой супруг с тех пор числится пропавшим без вести. Мы до сих пор ничего не знаем о его судьбе", - рассказала она.

Алиева отметила, что, несмотря на то что прошло более 30 лет, родные и близкие пропавших без вести не теряют надежды узнать правду о судьбе своих близких.