Акция в Брюсселе: Мы хотим знать правду о судьбе пропавших без вести азербайджанцев

Семьи пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны провели мирную акцию на площади Шумана в Брюсселе, где расположены основные институты ЕС - Европейская комиссия, Совет ЕС и Европейская служба по внешней политике и безопасности.

Как сообщает европейское бюро Report, акцию организовало Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" (Qarabağ İtkin Ailələri).

Главным стремлением участников акции – членов семей пропавших без вести более 30 лет назад, является желание привлечь внимание международного сообщества к судьбе их близких и родных.

Под звуки траурной музыки и колокольного звона было зачитано обращение от имени одного из более чем 4 тыс. пропавших без вести: "Я не цифра, у меня есть имя, я чей-то сын или чья-то дочь. Не дайте мне остаться безвестным".

Проезжавший мимо на велосипеде пожилой мужчина поинтересовался: "А из какой вы страны и что здесь происходит?" Получив объяснения от участников акции, он с удивлением отметил: "Никто никогда не говорит об Азербайджане. Я никогда об этом не слышал!"

Организаторы также представили инсталляцию с фотографиями пропавших без вести и символическими письмами от их имени. Развевающаяся на ветру одежда символизировала вещи, оставшиеся от пропавших. Инсталляции произвели сильное впечатление на двух подруг-бельгиек Грит и Мари. Узнав, что одежда является символом, они выразили сочувствие участникам акции. "Неужели после стольких лет вы все еще надеетесь?"- спросила Грит. "Мы хотим знать правду об их судьбе", - ответила супруга одного из пропавших без вести.

Как известно, несмотря на продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, судьбы пропавших без вести в начале 1990-х годов все еще остаются невыясненными. В списке пропавших без вести все еще значится 4010 человек, в том числе 71 ребенок, 288 женщин и 398 стариков.