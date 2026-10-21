Азербайджан и Венгрия обсудили двусторонние отношения.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Венгрии в соцсети X.

"Посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова встретилась с директором Управления внутренних и международных связей Администрации президента этой страны Дьёрдом Керекешем", - говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Венгрией, а также перспективы дальнейшего развития связей в различных областях.