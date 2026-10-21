Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Азербайджан и Венгрия обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 18:08
    Азербайджан и Венгрия обсудили двусторонние отношения

    Азербайджан и Венгрия обсудили двусторонние отношения.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Венгрии в соцсети X.

    "Посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова встретилась с директором Управления внутренних и международных связей Администрации президента этой страны Дьёрдом Керекешем", - говорится в сообщении.

    В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Венгрией, а также перспективы дальнейшего развития связей в различных областях.

    Эсмира Джафарова Дьёрд Керекеш Азербайджано-венгерские отношения
    Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    18:35
    Сборная Азербайджана U-16 проведет открытую тренировку перед ЧМ в Баку
    Футбол
    18:31
    Фото
    На Военно-медицинском факультете проводится курс "Медицинский английский язык"
    Армия
    18:27
    Назенин Алиева: Мы хотим знать правду о судьбах пропавших без вести
    Диаспора
    18:08
    Азербайджан и Венгрия обсудили двусторонние отношения
    Внешняя политика
    18:07
    Китай готовит встречу лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС
    Другие страны
    17:58
    Фото
    Видео
    Акция в Брюсселе: Мы хотим знать правду о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
    Диаспора
    17:55
    В Санкт-Петербурге ребенок получил травму кисти из-за разрыва петарды
    В регионе
    17:46
    Европейская прокуратура проводит обыски в офисах "Патриотов за Европу"
    Другие страны
    17:44
    В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию
    Индивидуальные
    Лента новостей