Азербайджан и Венгрия обсудили двусторонние отношения
Внешняя политика
- 21 октября, 2026
- 18:08
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Азербайджан и Венгрия обсудили двусторонние отношения.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Венгрии в соцсети X.
"Посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова встретилась с директором Управления внутренних и международных связей Администрации президента этой страны Дьёрдом Керекешем", - говорится в сообщении.
В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Венгрией, а также перспективы дальнейшего развития связей в различных областях.
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