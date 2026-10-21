İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 17:54
    Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub

    Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Esmira Cəfərova bu ölkənin Prezident Administrasiyasının Daxili və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin direktoru Dyörd Kerekeşlə görüşüb", - məlumatda bildirilib.

    Görüş zamanı Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər, eləcə də müxtəlif sahələrdə əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi perspektivləri müzakirə edilib.

    Esmira Cəfərova İkitərəfli münasibətlər Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyi
    Азербайджан и Венгрия обсудили двусторонние отношения
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    18:41
    Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun iclasında Azərbaycan Prokurorluğunun sorğusu əsasında qərar qəbul olunub
    Daxili siyasət
    18:36
    Bəqai: Regionda mövcud qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dir
    Region
    18:33
    Nazənin Əliyeva: Şuşada döyüşən həyat yoldaşım 1993-cü ildə itkin düşüb
    Diaspor
    18:20
    APEC sammitində Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünə hazırlıq gedir
    Digər ölkələr
    18:18
    Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
    Energetika
    18:11
    Foto
    Video
    Brüsseldə aksiya: Biz itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi barədə həqiqəti bilmək istəyirik
    Diaspor
    18:08
    Foto
    Hərbi Tibb Fakültəsində "Tibbi ingilis dili" kursu keçirilir
    Hərbi
    18:08
    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin açıq məşqi təşkil olunacaq
    Futbol
    17:54
    Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti