Бахрейн: Уничтожено более 60 иранских ракет с начала конфликта

Отряды противовоздушной обороны Бахрейна с начала эскалации напряженности в регионе сбили в воздушном пространстве королевства более 60 ракет и 34 беспилотника, запущенных с территории Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на бахрейнское издание Argaam, об этом говорится в специальном заявлении Генерального командования Сил обороны Бахрейна.

"С начала конфликта ПВО Бахрейна уничтожили 61 иранскую баллистическую ракету и 34 боевых беспилотника, направленных из Ирана в сторону королевства", - отмечается в документе.