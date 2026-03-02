Бахрейн: Уничтожено более 60 иранских ракет с начала конфликта
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 02:30
Отряды противовоздушной обороны Бахрейна с начала эскалации напряженности в регионе сбили в воздушном пространстве королевства более 60 ракет и 34 беспилотника, запущенных с территории Ирана.
Как сообщает Report со ссылкой на бахрейнское издание Argaam, об этом говорится в специальном заявлении Генерального командования Сил обороны Бахрейна.
"С начала конфликта ПВО Бахрейна уничтожили 61 иранскую баллистическую ракету и 34 боевых беспилотника, направленных из Ирана в сторону королевства", - отмечается в документе.
