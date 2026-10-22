Моуринью высоко оценил игру Вальверде после победы "Реала" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью высоко оценил выступление Федерико Вальверде на позиции правого защитника в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "РБ Лейпцига" (4:1).

Как передает Report, слова специалиста приводит официальный сайт УЕФА.

"Сегодня Феде вновь сыграл очень хорошо. Матч получился непростым, несмотря на счет 4:1. Мы ведь могли пропустить первыми. Феде, Арда Гюлер и Бернарду Силва, действовавшие на правом фланге, проявляли изобретательность и отлично взаимодействовали друг с другом", - отметил Моуринью.

После трех туров "Реал" набрал девять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "РБ Лейпциг" с тремя очками располагается на 30-й строчке.