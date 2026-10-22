Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Моуринью высоко оценил игру Вальверде после победы "Реала" в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 04:18
    Моуринью высоко оценил игру Вальверде после победы Реала в Лиге чемпионов

    Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью высоко оценил выступление Федерико Вальверде на позиции правого защитника в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "РБ Лейпцига" (4:1).

    Как передает Report, слова специалиста приводит официальный сайт УЕФА.

    "Сегодня Феде вновь сыграл очень хорошо. Матч получился непростым, несмотря на счет 4:1. Мы ведь могли пропустить первыми. Феде, Арда Гюлер и Бернарду Силва, действовавшие на правом фланге, проявляли изобретательность и отлично взаимодействовали друг с другом", - отметил Моуринью.

    После трех туров "Реал" набрал девять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "РБ Лейпциг" с тремя очками располагается на 30-й строчке.

    Жозе Моуринью Федерико Вальверде Лига чемпионов УЕФА
    Mourinyo "Real"ın ÇL-dəki qələbəsindən sonra Valverdenin oyununu yüksək qiymətləndirib
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