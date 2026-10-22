İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Mourinyo "Real"ın ÇL-dəki qələbəsindən sonra Valverdenin oyununu yüksək qiymətləndirib

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 04:32
    Mourinyo Realın ÇL-dəki qələbəsindən sonra Valverdenin oyununu yüksək qiymətləndirib

    İspaniyanın "Real" komandasının baş məşqçisi Joze Mourinyo UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunda Almaniyanın "Leyptsiq" komandasına qarşı oyunda (4:1) Federiko Valverdenin sağ cinah müdafiəçisi mövqeyindəki çıxışını yüksək qiymətləndirib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssisin bununla bağlı sözləri UEFA-nın rəsmi saytında yer alıb.

    "Bu gün Fede yenidən çox yaxşı oynadı. Hesabın 4:1 olmasına baxmayaraq, oyun asan keçmədi. Axı ilk qolu biz buraxa bilərdik. Sağ cinahda çıxış edən Fede, Arda Gülər və Bernardo Silva yaradıcı idilər və bir-birləri ilə mükəmməl qarşılıqlı əlaqə qururdular", - Mourinyo qeyd edib.

    Üç turdan sonra doqquz xal toplayan "Real" turnir cədvəlində dördüncü yerdə qərarlaşıb. "Leyptsiq" isə üç xalla 30-cu sıradadır.

    Joze Mourinyo Federiko Valverde Real Madrid FK UEFA Çempionlar Liqası
    Моуринью высоко оценил игру Вальверде после победы "Реала" в Лиге чемпионов
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