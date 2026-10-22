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    Зеленский сообщил о трех совместных с Норвегией проектах в сфере ПВО

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 02:11
    Зеленский сообщил о трех совместных с Норвегией проектах в сфере ПВО

    Украина совместно с норвежской компанией Kongsberg работает над тремя проектами в сфере противовоздушной обороны.

    Как передает Report со ссылкой на украинское издание "Европейская правда", об этом заявил Владимир Зеленский.

    "Хочу сообщить, что мы работаем над тремя проектами. По первому проекту результат мы получим уже через 1,5–2 месяца", - сказал он.

    По словам Зеленского, второй проект предусматривает совместную с европейскими странами разработку системы противовоздушной обороны FREYJA.

    "Есть третий проект по ПВО", - добавил он.

    Владимир Зеленский Противовоздушная оборона (ПВО) Украина Норвегия
    Zelenski Norveçlə birlikdə HHM sahəsində üç birgə layihənin hazırlandığını bildirib
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