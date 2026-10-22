Zelenski Norveçlə birlikdə HHM sahəsində üç birgə layihənin hazırlandığını bildirib
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2026
- 02:32
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Ukrayna Norveçin "Kongsberg" şirkəti ilə birlikdə hava hücumundan müdafiə (HHM) sahəsində üç layihə üzərində işləyir.
"Report" Ukraynanın "Yevropeyskaya pravda" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident Volodimir Zelenski bildirib.
"Bildirmək istəyirəm ki, biz üç layihə üzərində işləyirik. Birinci layihə üzrə nəticəni artıq 1,5-2 aydan sonra əldə edəcəyik", - o deyib.
Zelenskinin sözlərinə görə, ikinci layihə Avropa ölkələri ilə birgə "FREYJA" hava hücumundan müdafiə sisteminin hazırlanmasını nəzərdə tutur.
"HHM üzrə üçüncü bir layihə də var", - o əlavə edib.
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