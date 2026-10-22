Изоляторы в крупных городах Франции переполнены на фоне массовых беспорядков
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 03:20
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Камеры предварительного заключения в Париже и других крупных городах Франции переполнены после недавних массовых демонстраций.
Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этом заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.
"Все камеры предварительного заключения, то есть помещения, где задержанные находятся под охраной полиции в ожидании суда, переполнены. Такая ситуация наблюдается в Париже, Лилле, Марселе, Бордо и Тулузе", - сообщил министр.
По словам Дарманена, в отношении 917 человек возбуждено уголовное преследование.
При этом глава Минюста высоко оценил эффективность работы своего ведомства и Министерства внутренних дел Франции.
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