Администрация США ввела экспортные ограничения против сингапурской компании Megaspeed и связанных с ней структур, подозреваемых властями США в причастности к незаконным поставкам американских компьютерных чипов в Китай.

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении Министерства торговли США.

Ограничения будут распространяться на семь юридических лиц. Это сингапурские компании Megaspeed International, Apex Enterprise Solutions, Swiftdata, малайзийские MSFusion, PT Megaspeed International, Speedmatrix, а также базирующаяся в Таиланде Megaspeed (Thailand) Co. Упомянутые компании не смогут получать эту и иную продукцию от американских поставщиков без специальной лицензии.

Власти США подозревают Megaspeed в незаконных поставках китайской стороне новейших компьютерных чипов производства крупной американской компании Nvidia, которые применяются в сфере искусственного интеллекта. Руководителем Megaspeed ранее была Элис Хуанг, замешанная в скандале вокруг гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.