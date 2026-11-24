В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 24 ноября, 2026
- 00:18
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В Сумгайыте произошло летальное ДТП с участием пешехода.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил переходившего дорогу Хагани Алескер оглу Ширинова (1973 г.р.).
Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту начато расследование.
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В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
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